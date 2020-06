Mergulhadores da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro estiveram no local e vasculharam a zona onde a viatura foi encontrada. Não encontraram vítimas.

Carro retirado das águas do lago de Weiswampach

Manuela PEREIRA Mergulhadores da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro estiveram no local e vasculharam a zona onde a viatura foi encontrada. Não encontraram vítimas.

Está em curso uma investigação para apurar como é que um automóvel foi parar ao lago de Weiswampach.

O carro submerso naquele lago do norte do país foi retirado pelas autoridades esta sexta-feira cerca das 16h00.

Segundo a polícia, o veículo foi avistado por uma mulher que nadava naquelas águas e deu o alerta.

Mergulhadores da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) estiveram no local e vasculharam a zona onde a viatura foi localizada. “Nenhuma pessoa foi encontrada no interior do carro ou nas imediações onde foi encontrado”, refere ainda a polícia, em comunicado.

O Ministério Público foi informado da ocorrência, estando em curso uma investigação.



