Carro incendiou-se na A4 no sentido Esch-Luxemburgo

Um carro incendiou-se esta terça-feira de manhã na A4 no sentido do Luxemburgo. O tráfego já foi normalizado.

Os condutores que transitavam na A4 perto de Leudelange tiveram um início de manhã mais lento. Por volta das 6:40 um veículo incendiou-se perto das saídas de Leudelange Norte e Leudelange Sul.

De acordo com o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), o incidente deu-se no sentido Esch-Luxemburgo. Durante algumas horas o trânsito esteve condicionado sobretudo entre a rotunda de Raemerich e Merl. Os bombeiros chegaram ao local por volta das 07:15, tendo o fogo ficado extinto por volta das 07:40.

A4 entre diffuseur Leudelange-Sud et diffuseur Leudelange-Nord véhicule en feu, trafic perturbé #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) September 25, 2018

O trânsito na A4 foi entretanto normalizado.

