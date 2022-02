Autoridades apelam a testemunhas do acidente.

Carro em contramão provoca colisão frontal na N12

Autoridades apelam a testemunhas do acidente. Uma passageira teve de ser hospitalizada.

Uma colisão frontal aparatosa entre dois veículos entre Esch/Sauer e Buderscheid no domingo à tarde provocou três feridos, entre os quais uma mulher com ferimentos graves que teve de ser hospitalizada.

Na origem do acidente terá estado um dos veículos envolvidos que entrou em contramão na estrada. Uma primeira viatura conseguiu desviar-se mas uma segunda não conseguiu evitar o choque tendo batido de frente com o outro carro.

Segundo o boletim diário da polícia, um dos condutores teve de ser retirado de uma das viaturas pelos serviços de emergência. No total houve três feridos, entre eles uma mulher que seguia no lugar do passageiro e que teve de ser hospitalizada.

As autoridades procuram agora o primeiro condutor que se desviou após o carro ter entrado na faixa oposta e outras informações sobre o acidente. "O condutor ou outras testemunhas são convidados a contactar o departamento de polícia de Atert pelo número (+352) 244921000 ou por correio electrónico: police.atert@police.etat.lu".

Ferido grave entre em acidente entre Wiltz e Nothum

A polícia dá conta de mais dois acidentes este domingo. Um aconteceu por volta das 18h, entre Wiltz e Nothum, em que um carro capotou. Os quatro ocupantes foram tratados pelos serviços de emergência no local. Uma pessoa sofreu ferimentos graves e teve de ser hospitalizada.

Horas mais tarde, por volta das 4h da madrugada, um condutor ficou ligeiramente ferido quando perdeu o controlo do seu carro e bateu num poste de iluminação pública, na rue Michel Welter na capital.





