Carro com matrícula luxemburguesa apanhado a 211 km/h na ponte Sauertal

Tom RÜDELL Em apenas cinco horas, mais de 300 condutores foram identificados pelas autoridades alemãs por excesso de velocidade. O recorde foi batido por um carro com matrícula do Grão-Ducado.

Na sexta-feira passada, a polícia alemã realizou medições de velocidade na A1 alemã em direção ao Luxemburgo, imediatamente antes da ponte Sauertal, e registou dois números que representarão dois novos recordes neste tipo de fiscalização.

Em primeiro lugar, os agentes detetaram 330 infrações em apenas cinco horas. Ou seja, em média, foi registado mais de um condutor em excesso de velocidade por minuto, guiando a uma velocidade superior aos 100 quilómetros por hora permitidos. Entre o total de infratores identificados, mais de uma centena foi a apanhada a conduzir tão depressa que a resposta das autoridades não se limitou a um mero aviso.

Já o outro número recorde remete para o Grão-Ducado. As autoridades alemãs registaram um Skoda com matrícula do Luxemburgo a circular a 211 quilómetros por hora. Uma infração que, por norma, significa a proibição de conduzir durante três meses, 700 euros de multa e dois pontos no registo de condução de Flensburg [sistema de penalização por pontos de Alemanha].

Contudo, devido à velocidade extremamente elevada a que o infrator seguia, a direção da polícia de Wittlich está a analisar se abrirá um processo criminal contra o condutor também por suspeita de corridas ilegais.

Esta infração penal, que foi criada em 2017, também pode ser aplicada a condutores de veículos motorizados que sigam "a uma velocidade inadequada e em violação grosseira das regras de trânsito e de forma imprudente com o objetivo de atingir a maior velocidade possível".

Os pontos "infratores" de Flensburg

Tal como no Luxemburgo, as infrações ao código da estrada, na Alemanha, são punidas com pontos, a partir de um certo nível de gravidade.

Contudo, ao contrário do que acontece no Grão-Ducado, os pontos alemães são acumulados e não são restituídos - ou seja, o condutor não começa de novo do zero. Qualquer pessoa que tenha acumulado oito pontos no registo Flensburg tem de entregar a sua carta de condução. Os pontos são atribuídos individualmente, duas ou três vezes.

*Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto pela jornalista Ana Tomás.

