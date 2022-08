Trata-se de um Skoda registado no Grão-Ducado que transportaria o autor de um crime que vitimou mortalmente um jovem, na zona de Bruxelas.

Crime

Carro com matrícula do Luxemburgo envolvido em caso de homicídio na Bélgica

Um Skoda Scala, registado no Luxemburgo, foi implicado num caso de homicídio na Bélgica.

Segundo a edição francesa do Luxemburger Wort, a polícia federal belga lançou um apelo a testemunhas, transmitido por vários meios de comunicação social luxemburgueses, na esperança de recolher provas sobre a cena do crime que aconteceu em meados de abril, em Molenbeek-Saint-Jean, na zona de Bruxelas.

Por volta das 20h35 da noite de 18 de abril, um homem foi morto a tiro no seu carro, um Nissan Note azul escuro com matrícula belga, que estava estacionado na Rue Dubois-Thorn em Molenbeek-Saint-Jean. Um Skoda Scala branco, registado no Luxemburgo, parou ao lado do veículo e um passageiro saiu com uma arma, entrou no Nissan e disparou contra a vítima, um jovem de 20 anos. O perpetrador fugiu então na direção da Rue d'Osseghem. O carro de onde saiu terá tomado a mesma direção.

Como parte desta investigação, a polícia belga procura "pessoas que tenham testemunhado este crime, que tenham informações sobre o perpetrador ou que tenham visto o Skoda Scala pouco depois do crime".

Qualquer pessoa com informações sobre o assassinato em Molenbeek-Saint-Jean ou o sobre o Skoda envolvido deve contactar a polícia federal belga pelo telefone +32 25 54 44 88 88. Também é possível preencher um formulário no website da polícia, clicando aqui.

