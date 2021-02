Apesar do aparato não houve feridos, mas condutor foi detido e presente a tribunal esta manhã.

Carro bate contra fachada da estação da Gare e provoca susto

Os passageiros que frequentam a estação da Gare não ganharam para o susto esta quarta-feira à noite, quando um carro embateu contra a fachada do pátio da estação.

Segundo o relatório da polícia, divulgado esta quinta-feira à tarde e citado pela RTL e pelo L'Essentiel, o incidente deu-se por voltas das 20h, quando o motorista da viatura começou a comportar-se de forma errática e a fazer manobras perigosas na praça da Gare.

As autoridades referem que enquanto estava parado num sinal vermelho, o indivíduo começou, "sem razão aparente", de acordo com o relatório da polícia, a fazer marcha atrás com o carro, batendo na viatura que estava na sua traseira. Depois disso arrancou de novo com o carro, ignorando o semáforo e atravessando a linha do elétrico em direção ao pátio da estação, onde atingiu a fachada de vidro e acabou por parar. "Várias pessoas que estavam a circular no pátio da estação tiveram de se desviar do automóvel", assinalou a polícia, adiantando que não houve feridos a registar, apesar do aparato.

O condutor foi detido pela polícia no local e acusou negativo para condução sob o efeito de álcool ou drogas, tendo ficado na prisão até ser presente ao juiz de instrução, esta quinta-feira de manhã.

