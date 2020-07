Tarde de sexta-feira foi marcada por vários acidentes. Um condutor que embateu contra árvore ficou internado com prognóstico reservado.

Carro atropela criança em Niederkorn

Esta sexta-feira,24 de julho, foi marcada por vários acidentes rodivirários no Luxemburgo, incluindo o atropelamento de uma criança no sul do país.

Eram cerca das 16h50, quando um carro atropelou uma criança, na Rue de l'église, em Niederkorn, deixando-a ferida. Os serviços de emergência não adiantaram mais pormenores sobre a gravidade dos ferimentos.



Além da criança, outras quatro pessoas foram feridas em acidentes registados ao final do dia. Duas delas devido a um acidente, ocorrido pelas 17h09, envolvendo um carro que foi contra uma barreira, na CR102, entre Boevange/Attert e Bissen.

Pouco depois, às 17h15, outro acidente grave, na N22, entre Boevange-sur-Attert e Useldange, resultou no ferimento de um condutor que perdeu o controlo do seu veículo e bateu contra uma árvore. O condutor foi internado e na sexta-feira à noite o seu prognóstico era reservado.

Na mesma hora, às 17h25, um autocarro e um camião colidiram no RN22 entre Useldang e Boevange/Attert, provocando ferimentos numa pessoa.

