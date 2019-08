Este tipo de carraça pode transmitir doenças como a febre hemorrágica da Crimeia-Congo, informa o Instituto Nacional Francês de Investigação Agrícola (INRA).

Carraça gigante descoberta em Dudelange

Só houve um caso de carraça gigante registado em Dudelange até ao momento. Como o nome indica, o tamanho do aracnídeo é superior a outros tipos de carraças e pode transmitir doenças como a febre hemorrágica da Crimeia-Congo, informa o Instituto Nacional Francês de Investigação Agrícola (INRA). Surtos desta febre hemorrágica "têm uma taxa de letalidade de até 40%" de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Hyalomma marginatum era, até então, presente, principalmente, em certas regiões do norte da África, da Turquia e no sul da Europa, em particular, numa parte das costas do Mediterrâneo francês, em Espanha, na Itália, nos Balcãs, de acordo com um mapa que publicou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) em janeiro.

A inspeção sanitária do Luxemburgo confirmou a presença da carraça no Luxemburgo com base nos dados fornecidos pelo Naturmuseum (Museu Nacional de História Natural).

É preciso ter cuidados especiais nos passeios em matas ou prados porque o Hyalomma marginatum esconde-se entre a vegetação e, quando vê a sua presa, consegue deslocar-se rapidamente. A carraça gigante pode detetar uma potencial vítima durante dez minutos e até 100 metros de distância.

De acordo com a RTL, o museu pede a quem encontre este novo género de carraça vivo, congelado ou conservado em álcool que lhe façam chegar os exemplares.

