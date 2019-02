Parte dos 800 quilos de carne contaminada de origem polaca, de animais doentes e abatidos de forma ilegal, foram localizados este fim de semana em França. O problema é que há 300 quilos que seguiram para supermercados e restaurantes misturados com carne 'saudável', referiu o executivo francês.

Luxemburgo 3 min.

Carne contaminada de origem polaca à venda em França, mas ninguém sabe onde

Parte dos 800 quilos de carne contaminada de origem polaca, de animais doentes e abatidos de forma ilegal, foram localizados este fim de semana em França. O problema é que há 300 quilos que seguiram para supermercados e restaurantes misturados com carne 'saudável', referiu o executivo francês.

(Notícia atualizada às 15:34)



Desde sexta-feira passada vários países europeus tentam localizar o paradeiro de quase três toneladas de carne de origem polaca proveniente de abate ilegal, incluindo a França. Ontem à noite, as autoridades gaulesas conseguiram identificar 800 quilos desta carne, dos quais 500 foram imediatamente destruídos.

Mas o problema é que uma parte desta, cerca de 300 quilos seguiu para venda em estabelecimentos comerciais. Segundo a agência noticiosa AFP, 150 quilos terão sido vendidos em talhos e restaurantes e é ainda desconhecido o destino dado a 145 quilos deste produtos, visto que foram misturados com "carne de diferentes origens" e terão seguido também para venda em estabelecimentos comerciais, como talhantes ou restaurantes, confirmou o ministro da Agricultura francês, Didier Guillaume, no sábado à noite.



"Os restantes 145 foram identificados em lotes de carne vendidos por grossistas, talhantes ou restaurantes", anunciou Didier Guillaume em comunicado. "Alguns destes lotes poderão ter sido mesmo retirados do mercado", acrescento sem, contudo, dar certezas. O executivo informou também que só um grande grossista terá comprado 145 quilos desta carne, mas apenas destruiu parte dela, sendo que outra parte seguiu para venda por outros retalhistas e grossistas.



Não se sabe também se a carne foi vendida à peça ou se foi misturada com carne moída. O executivo acrescentou que a região de Ile de France (Paris) terá sido o destino provável deste produto, sobretudo as comunas de Ille et Vilaine (35) e Loiret (45). O governo fará um novo ponto de situação na próxima semana com dados nacionais.



Entretanto, as autoridades polacas continuam a reiterar que a carne em questão não apresenta nenhum risco para a saúde humana.

Lotes vendidos em 13 países europeus, incluindo Portugal



O Ministério Público polaco de Ostroleka, no norte do país, anunciou já na quarta-feira a abertura de uma investigação ao abate e comercialização ilegais de carne bovina pelo matadouro local "Elkopol" (em baixo, na foto). A abertura do inquérito foi motivada por uma reportagem televisiva de estação privada TVN24 que denunciou o caso há vários dias.



Os animais doentes eram abatidos no matadouro "Elkopol", na cidade de Kalinowo no oeste da Polónia e vendidos a um preço mais barato a fornecedores e distribuidores. Foto: Janek Skarzynski/AFP

A investigação jornalística revelou que os fornecedores foram aliciados a comprar animais doentes por um preço mais barato do que animais saudáveis. As imagens da TVN24 mostravam vacas que se encontravam em estado debilitado e que eram abatidas durante a noite, fugindo assim aos controlos veterinários que se realizavam aos animais durante o dia.



De acordo com a inspeção veterinária polaca 2700 quilos desta carne foram vendidos a 13 países europeus: República Checa, Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Hungria, Letónia, Lituânia, Portugal, Roménia, Espanha, Eslováquia e Suécia. Outros 7000 quilos foram distribuídos por cerca de 20 estabelecimentos comerciais polacos. O governo luxemburguês já assegurou que nenhuma desta carne foi vendida ao país.

"Até à data, o Luxemburgo não está na lista de países preocupados", disse o executivo grão-ducal em comunicado. As autoridades mantêm-se no entanto vigilantes caso recebam uma notificação. "Esta carne será imediatamente removida do mercado", assegurou.



Produtores franceses "revoltados"

Didier Guillaume confirmou que a carne foi vendida por nove empresas do setor agrícola e alimentício francês, julgando que o estariam a fazer em boa fé. Ontem à noite, membros da FNSEA, primeira organização agrícola gaulesa, afirmaram estar "revoltados"com as declarações da sua presidente, Christiane Lambert, que falou numa "fraude séria" e criticou os consumidores que consomem carne proveniente de outros países.



" Se o consumidor quisesse carne francesa nos restaurantes ou em casa, no supermercado ou no talho, não assistiríamos a estas trocas comerciais fraudulentas", disse Lambert em declarações à rádio francesa Europe 1.



Contacto com AFP