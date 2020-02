O álcool em excesso e a velocidade acima do permitido são duas das infrações que serão punidas severamente na campanha que vai até 22 de março.

Carnaval. Já há mais polícia nas estradas em operações stop

As férias já começaram e com elas entrou em ação a operação policial destinada a garantir a segurança rodoviária nas estradas do Luxemburgo, neste período de carvanal.

Desde ontem que a Polícia do Grão-Ducado já aumentou o número de agentes nas estradas e intensificou as ações de controlo e vigilância aos condutores, para prevenir acidentes.

Os comportamentos de risco, como o consumo de álcool em excesso e a velocidade acima do permitido "são particularmente visados" nestas ações "preventivas e repressivas", como explica a polícia no seu comunicado nas redes sociais. Os agentes irão estar vigilantes nos locais onde se realizam os principais eventos de carnaval e nas estradas em redor.

Esta autoridade recorda que durante a campanha de carnaval do ano passado foram realizadas "600 ações de controlo rodoviário tendo sido retiradas 150 cartas de condução a condutores que estavam sob o efeito do álcool. Foram também passadas 1.047 multas por excesso de velocidade".

Mais de 1000 multas em 2019

Durante o período do carnaval de 2020, a Polícia planeja ações preventivas e repressivas orientadas para a segurança rodoviária com o objetivo de prevenir acidentes rodoviários. Os comportamentos de risco, como a condução sob a influência do álcool e o excesso de velocidade, são particularmente visados. De 14 de Fevereiro a 22 de Março, a polícia vai aumentar a sua presença nas estradas e em eventos carnavalescos e realizar controlos rodoviários durante e após os principais eventos.

Nos dias de festejos do entrudo os agentes aconselham os festivaleiros a deixar o automóvel em casa e viajar de transporte público.

