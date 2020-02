Os últimos dois dias do Carnaval de Veneza foram cancelados por causa do surto de coronavírus que está a atingir o país e já fez dois mortos.

Carnaval de Veneza cancelado

Os últimos dois dias do Carnaval de Veneza foram cancelados por causa do surto de coronavírus que está a atingir o país e já fez dois mortos.

Este domingo, os cortejos mais famosos da Europa ainda têm ordem para sair à rua. O cancelamento do carnaval e de todos os eventos públicos, incluindo os desportivos, na região só entra em vigor amanhã.

"A partir desta noite é cancelado o Carnaval de Veneza bem como outros eventos, desportivos também, até 1 de março, inclusive", esclareceu o responsável da região italiana de Veneto, Luca Zaia.

O autarca ordenou ainda o encerramento imediato, durante um período que pode ir até cinco dias, de vários locais públicos, incluindo, escolas, serviços municipais, supermercados, bares, discotecas e pavilhões desportivos.



Já há dois casos de infeção pelo novo coronavírus em Veneza, numa altura em que o país registou duas mortes causadas pelo surto que só na China já matou perto de 3 mil pessoas.

De acordo com o último balanço das autoridades de saúde, existem em Itália 80 pessoas infectadas pelo coronavírus Covid-19 e outras 250 em observação. A maioria são enfermeiros, médicos e outras pessoas que estiveram em contacto com os infectados.

Liga italiana também sofre

O frente a frente entre o Torino e o Parma também foi adiado, tornando-se no quarto jogo da 25.ª jornada da Liga italiana a ser reagendado.

"O jogo foi adiado para uma data posterior", escreveu o Torino, num breve comunicado na sua página oficial na Internet.

No sábado, a Serie A já tinha anunciado o adiamento de três outros jogos previstos, nomeadamente, os embates entre Atalanta e Sassuolo, em Bérgamo, o Verona-Cagliari e o Inter Milão-Sampdoria.

O Comité Olímpico de Itália (CONI) tinha defendido o cancelamento dos eventos previstos na Lombardia e no Veneto, as zonas italianas afetadas pelo surto do coronavírus Covid-19.

Turim situa-se precisamente na região Piemonte, igualmente no norte de Itália, onde um novo caso do coronavírus foi confirmado.