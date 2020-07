O embaixador de Cabo Verde do Grão-Ducado, Carlos Semedo, é o decano do corpo diplomático estrangeiro no Luxemburgo.

Carlos Semedo é o decano dos Embaixadores no Luxemburgo

Henrique DE BURGO O embaixador de Cabo Verde do Grão-Ducado, Carlos Semedo, é o decano do corpo diplomático estrangeiro no Luxemburgo.

Num comunicado divulgado hoje pela embaixada de Cabo Verde, lê-se que é nessa qualidade de diplomata com mais tempo de missão no Luxemburgo, que Carlos Semedo vai organizar uma receção de despedida dos embaixadores da Bélgica (Jean-Louis Six), Alemanha (Heinrich Kreft) e Países Baixos (Han-Maurits Schaapveld) no Luxemburgo.

Os três embaixadores europeus terminaram a missão em representação dos seus países no Grão-Ducado e, como homenagem, ser vai organizada uma receção de despedida esta quinta-feira, na residência da embaixada britânica, na cidade do Luxemburgo.

Carlos Semedo chegou ao Luxemburgo a 19 de setembro de 2015, assumindo o cargo de primeiro embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo.

A Rádio Latina questionou recentemente o embaixador cabo-verdiano sobre o seu futuro, mas Carlos Semedo disse não ter para já uma resposta.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.