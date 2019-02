O deputado do PSD, eleito pelo círculo da Europa, diz que os portugueses da diáspora estão a ser esquecidos e que o Governo de António Costa não se pode desculpar com a redução do número de efetivos na Caixa Nacional de Pensões durante o período de austeridade.

Carlos Gonçalves diz sentir-se envergonhado com atrasos nas pensões dos emigrantes

Manuela Pereira O deputado do PSD, eleito pelo círculo da Europa, diz que os portugueses da diáspora estão a ser esquecidos e que o Governo de António Costa não se pode desculpar com a redução do número de efetivos na Caixa Nacional de Pensões durante o período de austeridade.

A situação não é nova, mas tende a piorar. Os atrasos na atribuição das pensões afetam milhares de portugueses, quer em Portugal quer no estrangeiro.

Carlos Gonçalves disse hoje à Rádio Latina que a situação não só é “dramática” para os portugueses como também afeta a imagem de Portugal no estrangeiro. o deputado do PSD diz até sentir-se “envergonhado”.

O número de queixas por causa de atrasos na atribuição de pensões mais do que triplicou em 2018, em Portugal. A Provedoria de Justiça recebeu 920 reclamações, no ano passado, ou seja, três vezes mais do que as queixas recebidas em 2017, segundo notícia avançada esta terça-feira no jornal Público. Queixas que denunciam atrasos de 10 meses, muito acima dos 90 dias previstos pela Caixa Nacional de Pensões.

Portugal tem atualmente 1 700 pedidos de reforma de imigrantes no Luxemburgo. Desses há 460 considerados urgentes. São 460 pessoas que esperam e desesperam pelo formulário E205 que lhes reconhece a carreira contributiva em Portugal para obter a pensão no Grão-Ducado.

Carlos Gonçalves acusa o Governo de António Costa de esquecer os portugueses da diáspora, lembrando que foi este executivo que pediu aos emigrantes para regressar.

Carlos Gonçalves assume que o número de funcionários da Caixa Nacional de Pensões foi reduzido no Governo anterior do PSD/CDS, mas adianta também que o atual executivo não se pode desculpar com os tempos da austeridade.

Carlos Gonçalves terminou esta segunda-feira uma visita de trabalho de dois dias ao Luxemburgo durante a qual se encontrou com os conselheiros da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, João Verdades e Rogério de Oliveira, a presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL), Elisabete Soares, o presidente do departamento dos Imigrantes da OGBL, Eduardo Dias, a presidente da associação RARAS, Anabela Carapeto, responsável da Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE), António Valente, e com o recém-eleito presidente do Partido Cristão Social (CSV), Frank Engel.

O deputado teve também reuniões na Embaixada a Embaixada de Portugal no Luxemburgo e na Santa Casa da Misericórdia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.