O príncipe de Gales anunciou a criação de uma iniciativa para juntar as melhores cabeças para encontrar soluções para a emergência climática, defendeu taxas duras para as indústrias poluentes e colocar a proteção da natureza no centro dos negócios.

Carlos de Inglaterra pediu aos empresários em Davos para acabarem em 2020 com o “business as usual”

O Príncipe de Gales anunciou hoje em Davos a criação de um Conselho de Mercados Sustentáveis que ele próprio vai liderar. Naquele que considerou como o super ano para mudar o status quo, o herdeiro da coroa de Inglaterra prometeu que durante 2020 irá juntar à mesma mesa as melhores cabeças em todos os setores económicos para afastar o mundo da catástrofe ecológica que se avizinha.



Discursando perante a audiência do Fórum Económico Mundial pela primeira vez em trinta anos, o príncipe Carlos explicou que há cinco décadas defende sem grande sucesso um modelo de sociedade sustentável. “Finalmente, parece que não temos dúvida nenhuma que estamos no meio de uma crise e preparados para mudar a nossa trajetória”, disse. Em 1968, lembrou fez o primeiro discurso sobre o ambiente:“Agora está na hora de subir a parada e alcançar nada mais nada menos que uma verdadeira mudança de paradigma”.

Carlos entende que vai ser preciso uma aliança global de investidores para alterar o curso da economia. “Este seria o ato mais responsável de sempre do setor privado”, garantiu. “Tenho esperança de que me acompanhem nesta iniciativa de criar mercados sustentáveis e descarbonizados. Têm todos um lugar à mesa, neste ano em que iremos pôr o mundo no caminho certo”. Em 2020, e “provavelmente nos anos que se seguem, esta vai ser a minha prioridade”. “Com a magnitude do que está em jogo, peço-vos para se juntarem a mim”, insistiu, apelando a vários setores, como as pescas, agricultura, aviação, navegação, finanças, cimentos.

Carlos pediu aos presentes em Davos que aderissem a um novo modelo económico baseado em mercados sustentáveis e projetou um plano em dez pontos para o alcançar. O plano inclui colocar a proteção da natureza no coração da “nossa estratégia”; traçar um método claro para cortar todas as emissões de carbono, quer por parte dos privados, quer dos governos; redesenhar a indústria através do ponto de vista de mercados sustentáveis e da bio-economia circular; identificar os inovadores e as barreiras e juntar as pessoas certas para acelerar as mudanças; remover subsídios perversos e criar taxas e impostos de acordo com o princípio ‘poluidor pagador’; investir em ciência e tecnologia de forma a trazer as inovações sustentáveis para o mercado; investir na natureza; desenhar métricas comuns para avaliar a sustentabilidade e o desempenho dos negócios; criar um sistema de informação ao consumidor de forma a tornar claro o custo em carbono que está a comprar e, por último, mudar o investimento, o mais depressa e profundamente possível para o mercado verde.

Falando da urgência em agir com determinação, o duque de Windsor lembrou que houve mudanças recentes às quais nunca tinha esperado assistir - e que são uma garantia de que há esperança - como a que aconteceu nos últimos dois a três anos :“A viragem na finança, que passou a apostar em indústrias sustentáveis e que começou a incluir os impactos climáticos e o risco ecológico na avaliação dos investimentos”.

Carlos falou ainda dos surpreendentes desenvolvimentos tecnológicos, como a possibilidade de criar mecanismos de captar e armazenar carbono “ que podem fazer-nos ganhar tempo enquanto não resolvemos o problema das emissões”. Ou como as novas tecnologias que se desenham no horizonte, tais como a promessa de aviação comercial alimentada a energia solar ou a emergente fusão nuclear que resolveria igualmente o problema energético mundial, pondo de lado de vez os combustíveis fósseis. E ainda a Inteligência Artificial, controlados os riscos que esta coloca, e a impressão 3D.

Realçando o facto de que os Windsor estão envolvidos na questão climática, o príncipe de Gales recordou ainda que os duques de Cambridge (William e Kate) anunciaram recentemente o Earthshot Prize, que entre 2021 e 2030 será entregue a indivíduos ou organizações que desenvolvam soluções ambientais inovadoras.

O príncipe de Gales terminou o discurso em Davos com um desafio: “Afinal de contas queremos ficar para a história como as pessoas que não fizeram nada para salvar o mundo e restaurar o equilíbrio? Eu tenho a certeza de que não quero”. E com uma nota pessoal: “Tudo o que fiz nos últimos anos foi com o pensamento nos meus filhos e netos. Não podemos esperar mais. Temos que agir e a altura para agir é agora”.

Segundo informações da organização, de seguida Carlos teve um encontro particular com a ativista sueca Greta Thunberg.