‘Carjacking’ em Mondorf

A polícia está à procura de um homem que este domingo, ao final da manhã, tentou assaltar um carro em Mondorf, no Luxemburgo, ameaçando o condutor com uma arma de fogo.

De acordo com informação policial, tudo aconteceu ao final da manhã, perto do pavilhão do Brill, em Mondorf.

O assaltante sentou-se no banco do passageiro de um veículo e ameaçou o condutor com uma pistola.

A vítima fugiu da viatura e começou a gritar por ajuda. O ladrão acabaria por ficar com medo, perante a reação, e fugiu do local.

Segundo a polícia, o assaltante é um homem entre os 25 e 30 anos, moreno, usava roupas desportivas (top cinza, calça preta) e barba. Estava armado.

Qualquer informação útil sobre este incidente deve ser fornecida às autoridades através do número nacional de emergência: 113.

