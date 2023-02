Organismo estabeleceu uma lista de reivindicações que quer ver debatidas durante a campanha para as eleições comunais.

Comunais 2023

Caritas quer mudança a começar a nível local

Susy MARTINS Organismo estabeleceu uma lista de reivindicações que quer ver debatidas durante a campanha para as eleições comunais.

Com o aproximar das eleições comunais, no dia 11 de junho, a Caritas estabeleceu uma lista de reivindicações que gostaria que fossem debatidas durante a campanha eleitoral.

Intitulado "a mudança começa a nível local", a ONG sublinha a importância das comunas na vida das pessoas. Frisa que o aumento dos preços da energia, a perda do poder de compra e as consequências da pandemia, mas também da guerra na Ucrânia, a luta contra a pobreza e as desigualdades têm de ser uma prioridade, não só europeia e nacional, mas também a nível local.

"É inadmissível este aumento galopante da pobreza no país mais rico da Europa" Há um par de semanas, foi eleito Luxemburguês do Ano pelos espectadores da RTL. Bernard Thill, 71 anos, foi médico oncologista e o pioneiro dos cuidados paliativos no sistema de saúde nacional. Agora, é presidente dos Médicos do Mundo.

Pobreza, alojamento, integração social e transição ecológica, são os quatro temas que a organização quer ver no centro das atenções e do debate político.

Relativamente à habitação, a associação pede às autarquias que harmonizem as ajudas sociais, uma vez que considera que estas não deviam depender da comuna onde se reside.



As próximas eleições comunais luxemburguesas realizam-se a 11 de junho.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.