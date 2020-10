No total as ajudas financeiras chegaram a 267 mil euros.

Caritas ajudou 860 pessoas durante a pandemia

Durante a pandemia da covid-19, a Caritas Luxemburgo ajudou cerca de 860 pessoas, através da sua linha telefónica de apoio, que foi implementada entre abril e agosto. As pessoas que ligaram precisavam de informação ou de ajuda financeira.

A linha telefónica foi criada para as pessoas que tinham dificuldades em comprar alimentos, pagar a sua renda ou faturas, ou ainda que já não conseguiam pagar os seus créditos. No total, as ajudas financeiras chegaram a 267 mil euros.

Estes dados foram apresentados esta quinta-feira pela organização, que ao mesmo tempo pediu ao Governo para multiplicar os seus esforços na luta contra a pobreza no país.Entre as pessoas que pediram ajuda havia muitos jovens: 27% das pessoas que ligaram tinham menos de 30 anos e um quarto das chamadas eram provenientes de pessoas entre 31 e 40 anos.

Famílias monoparentais também foram as que mais sofreram com a crise sanitária, sendo que as pessoas que trabalham na restauração ou nas limpezas foram as mais abrangidas.

Segundo a Caritas, o governo tem de lutar mais ativamente contra a pobreza no país, sobretudo no setor da habitação, criando mais alojamentos a preço acessível.Relativamente às pessoas sem domicilio fixo, a organização reivindica um melhor acesso aos cuidados de saúde e a garantia de poderem fazer o teste à covid-19.



