Cargolux. Tripulação dos voos para a China usa máscaras especiais

Paula SANTOS FERREIRA A companhia aérea de cargas do Luxemburgo realiza 23 voos semanais para este país e adotou medidas para evitar a 'importação' do vírus.

A Cargolux, companhia aérea de carga luxemburguesa realiza 23 voos semanais para a China e embora “não tenha rota para Wuhan”, a cidade onde foi detetado o vírus, está a tomar medidas especiais para impedir uma possível ‘importação’ do coronavírus para o Grão-Ducado.

Com tantos voos por semana para quatro cidades chinesas, a administração da Cargolux decidiu acionar um plano de prevenção direcionado para a tripulação e funcionários que seguem nas rotas de Pequim, Xangai, Zhengzhou e Xiamen, como explicou ao Contacto Moa Sigurdardottir, porta-voz desta companhia luxemburguesa. de referir que a cidade de Zhengzhou dista apenas 510 km de Wuhan, "cidade onde a Cargolux não tem rota", precisou Moa Sigurdardottir.

“As nossas equipas e o pessoal de cabine possuem equipamentos de proteção individual [contra os vírus e outros germes], incluindo uma máscara de grande qualidade e toalhas desinfectantes”, explica esta responsável da Cargolux sublinhando que as ações preventivas se concentram precisamente nas pessoas.

Profissionais têm dado também conselhos de proteção e de como evitar o risco de contaminação pessoal ao pessoal destes voos, adianta Moa Sigurdardottir.

Como esta é uma companhia de transporte de mercadorias o número de pessoas a bordo dos aviões “é muito reduzido o que reduz também os riscos de uma possível transmissão do vírus”.

Todas as recomendações e medidas de prevenção foram tomadas em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, declarou a porta-voz da Cargolux.

Com Ana Tomás