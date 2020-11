Cargolux prevê reforçar frota com o novo Boeing 777-300

A administração da Cargolux manifestou interesse emreforçar a sua frota de aviões com o novo Boeing 777-300.

Henrique DE BURGO A administração da Cargolux manifestou interesse emreforçar a sua frota de aviões com o novo Boeing 777-300.

Ao contrário da Luxair, que anunciou recentemente o recuo na renovação da sua frota devido aos efeitos económicos causados pela diminuição abrupta de viagens durante a pandemia, a empresa de carga aérea luxemburguesa prevê renovar a sua frota.



Segundo declarações do diretor-geral, Richard Forson, citadas pelo site Airways Magazine, o aparelho em estudo é uma versão de carga do maior bimotor do mundo atualmente em operação (Boeing 777-300ER).

A Cargolux opera uma frota de 30 aeronaves 747 da Boeing, mas já anunciou que não vai renovar este modelo conhecido como Jumbo.

O Boeing 777-300 parece ser então a alternativa mais plausível, enquanto o Airbus A350 surge como segunda opção.



