Apesar das condições desfavoráveis, a empresa conseguiu superar a média das empresas do setor e fechou o ano com lucro.

Cargolux faturou "apenas" 20,2 milhões de dólares em 2019

Henrique DE BURGO Apesar das condições desfavoráveis, a empresa conseguiu superar a média das empresas do setor e fechou o ano com lucro.

A Cargolux faturou no ano passado 20,2 milhões de dólares. De acordo com dados divulgados hoje pela companhia de carga aérea luxemburguesa, este valor representa "uma queda acentuada" nos lucros líquidos, quando comparado com 2018, ano em que registou um recorde de faturação de 211 milhões de dólares.

"Após dois anos de crescimento excecional, o setor voltou a entrar em tempos conturbados em 2019", refere a Cargolux em comunicado.No ano em que celebra o 50º aniversário, a Cargolux justifica a diminuição da faturação com "a desaceleração económica global e a fraca rentabilidade".

Mas apesar das condições desfavoráveis, a empresa conseguiu superar a média das empresas do setor e fechou o ano com lucro.

Atualmente a Cargolux é a sétima maior empresa de frete aéreo do mundo, superada pela Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific, Lufthansa, Fedex e Air France/KLM.

Em 2019, a empresa passou a voar para dois novos destinos, Santiago do Chile e Jacarta (Indonésia) e reforçou os voos para Budapeste (Hungria).

A Cargolux contava no final do ano passado com mais de 2.200 funcionários em todo o mundo e uma frota de 30 aeronaves da Boeing.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.