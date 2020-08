Empresa transportou material médico, destinado aos profissionais de saúde que se encontram no terreno.

Cargolux entrega mais de 60 toneladas de bens de ajuda humanitária ao líbano

A Cargolux transportou esta segunda-feira, 24 de agosto, 62 toneladas de bens para ajuda de emergência em Beirute.

A capital do Líbano tem recebido vários apoios internacionais na sequência das mortes e destruição provocadas pelas explosões do início de agosto, no porto da cidade.

Beirute. Exército libanês descobre 79 contentores com produtos perigosos O exército libanês indicou esta segunda-feira terem sido detetados 79 contentores com material que representa “um perigo” em caso de fuga armazenados ilegalmente no porto de Beirute, 20 dias depois das explosões que devastaram parte da capital.

A ajuda prestada pela empresa luxemburguesa, juntamente com a FedEx, traduziu-se, sobretudo, nos transporte gratuito de material médico, destinado aos profissionais de saúde que se encontram no terreno.

O presidente e CEO da Cargolux, Richard Forson, sublinhou, no site oficial da empresa,a importância de "apoiar este envio de ajuda e ajudar o povo de Beirute no rescaldo dessa terrível explosão".

"Como líder reconhecido no transporte de bens médicos e farmacêuticos, orgulhamo-nos de aproveitar esta perícia para ajudar as pessoas afectadas por esta tragédia", destacou.

Líbano impõe novo confinamento após acentuado aumento dos casos de covid-19 Nas últimas duas semanas o Líbano registou números recorde de contágios, incluindo um novo pico na segunda-feira, com 456 casos e duas mortes.

No dia 4 de agosto, 2.750 toneladas de nitrato de amónio que estavam depositadas num armazém do porto de Beirute gerou uma onda de choque que afetou toda a capital do Líbano, causando a morte a, pelo menos, 182 pessoas, ferindo mais de 6.000 pessoas e deixando mias de 300 mil pessoas desalojadas.

Este fim de semana, o exército libanês dava ainda como desaparecidas cerca de 300 pessoas.





