O arcebispo do Luxemburgo considera que a Igreja Católica deve ser mais tolerante, nomeadamente com as pessoas divorciadas ou homossexuais.

Cardeal Hollerich: "Temos de agir mais como Jesus Cristo"

O arcebispo do Luxemburgo considera que a Igreja Católica deve ser mais tolerante, nomeadamente com as pessoas divorciadas ou homossexuais.

(KNA) - De acordo com Jean-Claude Hollerich, a ideia de uma "Europa cristã" é coisa do passado. "Não vamos continuar a ter uma Europa cristã, mas talvez uma Igreja mais pequena e dinâmica", referiu na noite de quarta-feira, em Frankfurt am Main, onde esteve para falar na Universidade de Filosofia e Teologia Sankt Georgen sobre o tema "Será que a Igreja na Europa estará apta para o futuro? Como são possíveis as reformas?".

Segundo o cardeal luxemburguês, atualmente há muita gente na Europa que já não entende o conceito de cristianismo e "não percebe o significado da palavra 'Deus'". "Estamos no meio de uma mudança civilizacional de grandes proporções", argumentou.

Para Hollerich, os cristãos terão de passar o testemunho da fé cristã principalmente através de ações autênticas e com mente aberta. Ao contrário do que acontecia antes, já não estamos numa sociedade cristã onde os ensinamentos da Igreja "vêm primeiro".

"Uma atitude de abertura e aceitação"

Em vez disso, a primeira coisa a fazer agora é promover um encontro, uma "atitude de abertura e aceitação das pessoas" . Isto não significa que os ensinamentos da Igreja estejam errados, mas primeiro uma ação credível é necessária para despertar o interesse das pessoas pela fé cristã.

"Temos de agir mais como Jesus Cristo na igreja", apelou Hollerich. Isto significa aceitar os outros sem os julgar, sejam eles homossexuais, divorciados ou casados a segunda vez, explica.

"As pessoas hoje em dia compreendem as exclusões como não cristãs", enfatizou o cardeal de 64 anos, que é também o moderador do Sínodo Mundial Católico.

