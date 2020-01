Jean-Claude Hollerich garante numa entrevista ao Paperjam que é tanto arcebispo dos luxemburgueses como dos portugueses.

Cardeal Hollerich diz que missas em português estão sempre cheias

A Igreja Católica precisa de mudar e de se adequar às novas realidades, como por exemplo, para resolver o problema das igrejas sem padres ou diáconos. O cardeal Jean-Claude Hollerich é um reformista e isso mesmo deixou claro na entrevista que concedeu ao Paperjam.



A ordenação de mulheres, o diaconado feminino é uma questão que, diz “deve ser debatida” tendo em conta os “locais do mundo em questão”. “O Papa também foi convidado a aceitar o acesso de mulheres ao diaconado”.

O arcebispo lembra a falta de sacerdotes no mundo. “Ordenei quatro diáconos no ano passado no Luxemburgo. O que é algo muito bom”, diz nesta entrevista.

Jean-Claude Hollerich vinca que “muita coisa mudará dentro da Igreja a este nível”. Mais uma vez dá o exemplo do que se passa no país. “No Luxemburgo, há mais meninas do que meninos que servem à missa”.

Católicos luxemburgueses estão a envelhecer

E os católicos praticantes vão envelhecendo “sobretudo os luxemburgueses, vinca o arcebispo.

“As três missas inglesas no Luxemburgo são muito vivas. E é difícil encontrar uma cadeira livre durante a missa em português”.

E numa Igreja de um país de imigrantes, Hollerich vinca que “prega tanto em luxemburguês como em francês”. E que não é mais arcebispo dos luxemburgueses do que dos portugueses”.

