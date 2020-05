O feriado da Ascensão é no Luxemburgo sinónimo de peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz. Mas as celebrações religiosas estão suspensas devido à pandemia da covid-19 e a peregrinação foi naturalmente cancelada por razões de saúde pública.

Cardeal Hollerich deixa mensagem em português aos lusófonos do Luxemburgo

O cardeal do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, não deixou de assinalar a data, deixando uma mensagem, em português, gravada em vídeo, para os peregrinos que habitualmente se deslocavam até Wiltz neste dia.

Jean-Claude Hollerich apela a que "a tradiconal peregrinação até Wiltz, ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, e a procissão até à colina 'op Bässent' se faça em casa, através do coração e alma" dos fiéis.

"A peregrinação a Nossa Senhora de Fátima em Wiltz é uma etapa fundamental do nosso caminho de fé. É um momento único e de alegria enorme, uma vez que junta portugueses, luxemburgueses, cabo-verdianos, brasileiros, e muitas outras nacionalidades da Igreja do Cristo que se reúne no Luxemburgo", diz o cardeal, acrescentando compreender "o sofrimento vivido por causa do isolamento social que separa as famílias".

O cardeal voltou a agraceder o contributo dos imigrantes. "Quero aproveitar esta ocasião para vos dizer que vos trago no meu coração. Jamais esquecerei a vossa imensa contribuição em prol do desenvolvimento deste país, a vossa fé e o vosso imenso amor pela Virgem Maria. As vossas manifestações de fé, a vossa presença e as vossas tradições enriquecem o país", salientou Jean-Claude Hollerich.

A peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz devia ser presidida este ano por dois cardeais. O cardeal Hollerich e o português José Tolentino Mendonça. Ambos foram elevados a cardeais pelo Papa Francisco, no consistório de outubro, em Roma, onde de resto se conheceram.

A peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima leva todos os anos cerca de 20 mil fiéis a Wiltz, maioritariamente de origem portuguesa. É já considerado um dos acontecimentos pastorais mais importantes da arquidiocese do Grão-Ducado, que comemora 150 anos de existência.



