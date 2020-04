Esta é a mensagem deixada pelo arcebispo do Luxemburgo a todos os habitantes do país, numa entrevista ao Paperjam Luxembourg, onde fala sobre o confinamento, a liberdade interior, e como ultrapassar a crise económica que aí vem.

Cardeal Hollerich. “Coragem. A vida é sempre mais forte do que a morte”

A pandemia mundial gerada pelo novo coronavírus obriga-nos “repensar o sentido da vida”, declara o cardeal Jean Claude Hollerich na entrevista concedida ao Paperjam.



Num momento em que a população do planeta está isolada e fechada em casa, como principal medida para evitar uma ainda maior propagação deste vírus, muitas são as questões que se levantam e que para o arcebispo do Luxemburgo, merecem uma séria reflexão.

Foto: Chris Karaba

A começar pelo confronto com a certeza da vulnerabilidade do ser humano. Esta crise sanitária “uma grande convulsão para todas as pessoas, cujo quotidiano foi abalado. Obviamente, todos estamos solidários, católicos ou não”, diz o cardeal luxemburguês. Mas, a pandemia “também nos lembra que somos vulneráveis, talvez mais aqui do que noutros lugares.

Jean Claude Hollerich deu o exemplo do Japão, um país melhor preparado. Quando estava a estudar naquele país, o arcebispo recorda que “todas as universidades já tinham planos para saber como agir em caso de epidemia. Eram destinados, obviamente, para doenças mais "simples", como o sarampo, por exemplo. Mas todos sabiam que isso poderia acontecer e, portanto, a gestão dos riscos” estava planeada.

E qual era a prioridade numa situação destas?, questiona o jornalista do Paperjam Luxembourg. “Agir rapidamente. A rapidez é muito importante nestas situações”.

"Perdemos o sentido da vida"



Na entrevista, Jean Claude Hollerich frisa ainda que com esta crise que se vive nos dias de hoje “percebemos que perdemos o sentido da vida. É o consumo [material] que lhe dá significado? Não, e isto sem criticar o consumo, porque todos gostamos de um mínimo de conforto material. Mas a felicidade não pode apenas advir daí. Devemos questionar o sentido da vida, repensar o sentido da vida”.

Também a globalização, o pilar da sociedade atual demonstrou a sua fragilidade, vinca o cardeal. Foi através da primeira globalização, na Idade Média, que “surgiram as primeiras epidemias”, como a peste, e agora a do covid-19.

Aumentar a economia local

Apesar de assumir que esta globalização é essencial, a nível macroeconómico, Hollerich alerta para a necessidade de se adotar um novo modelo, para sair da crise económica, trazida pela pandemia. Um modelo que terá de ser implementado a nível microeconómica, ou seja, “na economia local”, do Luxemburgo, por exemplo.

E, deixa a ideia no ar. “Porque não elaborar uma lista de produtos que sejam absolutamente necessários”, num cenário de seremos confrontados com uma crise económica, durante um ano? “Esses produtos devem poder ser produzidos localmente. É um pouco como uma economia de guerra”, diz Jean Claude Hollerich justificando que globalização e economia local terão de coexistir, e esta permissa é algo “sobre a qual precisamentos de refletir quando a crise terminar”.

Mensagem de esperança

Nestes tempos de confinamento, os habitantes do Luxemburgo, devem lembrar-se que a “liberdade interior é a mais importante”, frisa o cardeal.

No final da entrevista ao Paperjam Luxembourg Jean-Claude Hollerich deixa uma mensagem a todos os residentes no Luxemburgo. "Primeiro de tudo, obrigado. Obrigado às autoridades que estão na linha da frente a enfrentar a crise, obrigado a todos os que trabalham, em todos os setores, obrigado a todos os voluntários ... Todos nos enviam uma mensagem de esperança. Então coragem, porque a vida é sempre mais forte que a morte. Esta é a mensagem fundamental da religião cristã”.

