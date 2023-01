Para beneficiar de regalias e apoios sociais há quem registe um domicílio na capital, quando na verdade não reside na cidade.

Cidade do Luxemburgo

Capital vai fiscalizar quem tem domicílios falsos para receber apoios indevidos

Redação Para beneficiar de regalias e apoios sociais há quem registe um domicílio na capital, quando na verdade não reside na cidade.

A burgomestre da capital, Lydie Polfer, está empenhada na luta contra os domicílios falsos na capital usdos para recebimento de apoios ou benefícios sociais indevidos. Esta é uma prática comum que tem aumentado.

Em 2022, 2.464 habitantes foram eliminados dos registos populacionais da cidade, devido a numerosos abusos, indica a revista Paperjam com base no relatório do "Estado da População 2022" da capital do Luxemburgo, divulgado esta semana. Estes falsos residentes retirados dos registos aumentaram 3,4% em relação a 2021.

"Fomos mais severos no ano passado, trabalhamos em conjunto com o Ministério Público" na verificação dos domicílios falsos, declarou a burgomestre à imprensa, citada pelo Paperjam.

"Há pessoas que estão inscritas no meu domicílio", disse a burgomestre para exemplificar os abusos. "Por vezes, temos visto coisas surpreendentes, tais como pessoas que estão domiciliadas no endereço do seu escritório", frisou ainda Polfer na quarta-feira, durante o primeiro encontro de 2023 com a imprensa.

O município promete apertar o cerco aos não residentes que têm uma caixa do correio na capital para poderem receber benefícios de forma ilegal.

Capital quer que polícia retire pessoas sem-abrigo das entradas dos prédios Segundo a burgomestre, as autoridades policiais não estão a aplicar a lei e não retiram as pessoas sem situação de sem-abrigo das entradas das casas e edifícios.

Prova de residência

Desde o ano passado que os novos residentes quando se inscrevem na capital são obrigados a apresentar um contrato de arrendamento ou a escritura de compra e venda de casa. Mas mesmo assim, há quem apresente documentos falsos, indica a edição da Paperjam.

Se houver suspeitas de registo de domicílios falsos, a polícia pode atuar, alerta a comuna.

"Apenas a polícia pode ir verificar (a situação) à menor dúvida que haja sobre o endereço dado", referiu a burgomestre.

Para combater este fenómeno a nível nacional, Lydie Polfer declarou que está prevista a realização de um processo de listagem de cada endereço no país e sua categorização, seja um prédio de apartamentos ou uma casa unifamiliar.

