É o regresso da segurança privada à cidade do Luxemburgo. Há 12 agentes a patrulhar zonas mais inseguras da cidade.

Capital. Saiba onde os seguranças privados fazem rondas noturnas

Depois de várias polémicas, a segurança privada volta a patrulhar a cidade do Luxemburgo. Desde 15 de março que 12 agentes privados patrulham zonas específicas da capital a partir do final da tarde.

"Estes agentes não substituem a polícia", mas o seu papel é, precisamente, "chamar a polícia e ajudar se for preciso, como qualquer cidadão faria", declarou a burgomestre da capital, Lydie Polfer na conferência de imprensa de quarta-feira, citada pelo Virgule.

Os agentes de segurança privada tem por objetivo patrulhar zonas específicas da cidade vigiando os bens e as infraestruturas da comuna.

As rondas

A patrulha por seguranças privados tem um horário e itinerário fixos. As rondas são feitas entre as 17h00 e as 23h00 e aos fins de semana a vigilância é feita até à 01h00 da manhã.

Na cidade alta, o percurso destes agentes passa pela cinemateca, a place du Théâtre, a place d'Armes e em redor do boulevard Roosevelt, como escreve o Virgule. No bairro da Gare, as rondas são feitas pela rue de Strasbourg, perto das escolas da rue Michel Welter e Adolphe Fischer, no Fort Wedell e ainda na place de Paris.

O bairro de Bonnevoie é outro dos que voltaram a ganhar seguranças privados. Aqui, o patrulhamento é feito pela gare Rocade, a rue du Laboratoire, a piscine de Bonnevoie e o centro cultural de Bonnevoie, vigiando também as casas de banho públicas da place Léon XIII.

Nestas rondas os agentes não são acompanhados por cães, como sucede na segurança dos parques.

Place Hamilius. 24 câmaras de vigilância para aumentar segurança A burgomestre espera que até julho o sistema de videovigilância seja instalado na Hamilius, place Aldringen e avenue Monterey.

Polémica antiga

Recorde-se que a patrulha feita por elementos de uma empresa de segurança privada foi extinta da cidade no final de 2021 após uma polémica entre a burgomestre da cidade e o governo, sobre quem, de facto, deveria fazer a segurança da via pública da capital.

Isto após o episódio que ocorreu em setembro de 2021, quando um dos cães que acompanhavam seguranças privados mordeu um transeunte, por o agente não o ter conseguido controlar.

Ainda na quarta feira, Lydie Polfer recordou a falta de recursos humanos da polícia do Grão Ducado quando anunciou o regresso de uma empresa de segurança às ruas da cidade. Após um concurso público, esta vigilância foi entregue à sociedade Vigicore Lux Sàrl, com um contrato de um ano.

Artigo publicado originalmente no Virgule e adaptado para o Contacto por Paula Santos Ferreira.

