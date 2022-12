A ideia integrará uma proposta de reabilitação de uma zona para atividades e lazer, naquele bairro.

Equipamentos

Capital quer piscina ao ar livre em Kockelscheuer

Diana ALVES A ideia integrará uma proposta de reabilitação de uma zona para atividades e lazer, naquele bairro.

A ideia não é nova, mas parece estar a ganhar mais força. De acordo com a RTL, a autarquia da capital estará a analisar a possibilidade de vir a construir uma piscina ao ar livre no bairro de Kockelscheuer. E isto no âmbito de uma proposta de reabilitação de uma zona para atividades e lazer, naquele bairro.



Citada pelo site do canal luxemburguês, a vereadora Simone Beissel (DP) lembrou que já houve uma piscina em Kockelscheuer, adiantando que um dos seus grandes sonhos é a construção de uma piscina de 50 metros a céu aberto na capital. Algo que não existe na cidade do Luxemburgo. A vereadora frisa, no entanto, que “tudo vai depender da superfície de terreno que poderá ser utilizada para o desenvolvimento” de um projeto desta natureza.

Autarquia estará numa fase de pesquisa

Ainda segundo a RTL, a autarquia está neste momento numa fase de pesquisa, inspirando-se em estruturas internacionais para ajudar a desenvolver o futuro projeto. Também a burgomestre da capital, Lydie Polfer, destacou que tudo vai depender da dimensão do espaço, já que o objetivo não é criar um centro desportivo, mas sim conceber um espaço onde as famílias possam passar tempo e desfrutar. Polfer destaca também o facto de o bairro de Kockelscheuer estar bem servido em termos de transportes públicos e lugares para estacionar, sendo que há um novo parque de estacionamento em construção. Além disso, a zona possui uma pista de patinagem, lagos, um parque de campismo, um campo de mini-golfe e campos de ténis.

Apesar de não haver ainda um projeto concreto, a RTL adianta que “a situação poderá clarificar-se nos próximos meses”.

Note-se que parte da zona de Kocklenscheuer pertence à comuna de Roeser e parte à cidade do Luxemburgo.

