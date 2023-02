A autarquia está a realizar várias ações de sensibilização para o voto nas eleições comunais de 11 de junho.

Capital quer levar mais estrangeiros às urnas

A Cidade do Luxemburgo quer informar os residentes estrangeiros sobre a importância de se inscreverem nos cadernos eleitorais. O objetivo é que participem, com o seu voto, nas próximas eleições comunais de 11 de junho.

A autarquia enviou uma carta aos cerca de 75.000 habitantes estrangeiros da capital para os sensibilizar para a importância do voto. Além disso, está prevista a abertura excecional do Bierger Center, no sábado, dia 18 de março, entre as 9h e as 16h. Nessa altura, os interessados poderão inscrever-se no local.

Segundo a burgomestre da capital, Lydie Polfer, citada pelo Paperjam, até agora somente 7,6% dos eleitores não-luxemburgueses inscreveram-se nas listas, quando a média no país é de 11,7%.

71% dos residentes na capital são estrangeiros

Note-se que 71% dos residentes na capital são estrangeiros, havendo 81.000 potenciais eleitores. Ora, segundo Lydie Polfer, apenas 6.172 estão recenseados.

Um número que, segundo a burgomestre, se situa abaixo do que foi alcançado em 2017, mesmo se entretanto as condições de inscrição são menos restritivas, nomeadamente a descontinuação da cláusula do período de residência.

Ainda que alguns residentes estrangeiros tenham adquirido dupla nacionalidade, permitindo que estejam inscritos automaticamente, a autarca sublinha que ainda há margem para sensibilizar mais estrangeiros a inscreverem-se.

