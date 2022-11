Capital poderá ter duas novas paragens de tram

Há um Luxemburgo desconhecido debaixo dos nossos pés

Vista do subsolo, a capital do Grão-Ducado parece um queijo suíço. Há quilómetros de corredores militares, milhares de metros de canalizações, bunkers da Guerra Fria, grutas que o povo proclamou residência de gnomos. Descida aos subterrâneos do Luxemburgo.