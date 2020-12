A abertura está prevista para o dia 14 de janeiro de 2021, num emblemático edifício perto do palácio grão-ducal. A nova loja vai ser a terceira maior da capital.

Capital. Novo supermercado Monoprix vai gerar mais 60 postos de emprego

Henrique DE BURGO

A abertura do novo supermercado Monoprix, na Place Guillaume II, na capital, vai gerar 60 novos postos de trabalho. O anúncio foi feito pela empresa em comunicado.

A abertura está prevista para o dia 14 de janeiro de 2021, num emblemático edifício perto do palácio grão-ducal. A nova loja vai ser a terceira maior da capital, com 2.500 m² divididos em quatro pisos com artigos de decoração, alimentação e bebidas, roupa e outros acessórios.

O novo Monoprix vai estar aberto de segunda a sábado, entre as 8h30 e as 21h. Além do supermercado, o Monoprix vai ter também um restaurante no rés-do-chão (das 8h30 às 2h da manhã) com uma esplanada de 100 lugares e um segundo restaurante no segundo andar (serviço ao meio-dia e à noite até às 21h). O primeiro supermercado Monoprix do Luxemburgo abriu em fevereiro de 2014.



