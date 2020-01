Uma mulher foi atacada esta manhã na sua própria casa por três homens que continuam a monte.

Capital. Mulher atacada em casa por três homens

Assaltantes em fuga na cidade do Luxemburgo. Uma mulher foi atacada esta manhã na sua própria casa por três homens que continuam a monte. A polícia lança um apelo urgente a testemunhas.

A agressão ocorreu esta manhã, na rua Plaetis, na capital.

“Eram cerca das 10:45 quando os três homens, munidos de armas brancas, bateram à porta da casa da vítima. Quando a mulher abriu a porta, o grupo forçou a entrada, amarrou a vítima, agredindo-a e ameaçando-a”, relata a polícia.

A mulher foi forçada a entregar o seu cartão de crédito e os assaltantes puseram-se imediatamente em fuga.

A polícia tem em curso uma verdadeira caça ao homem. Recomenda aos automobilistas não dar boleia a desconhecidos, sobretudo na zona dos bairros de Neudorf e do Grund. A polícia apela ainda a eventuais testemunhas que contactem as autoridades através do número nacional de emergência 113.

A mesma fonte adianta que na altura do assalto, dois dos três suspeitos vestiam fardas como se trabalhassem nas obras, usando capacetes brancos e coletes cor de laranja. O terceiro assaltante vestia roupa escura e calçava sapatilhas brancas. Os três falaram em francês.