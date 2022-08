A conclusão é de um inquérito conduzido no outono passado.

Capital. Maioria da população disposta a abdicar do carro

A capital tem um problema de mobilidade. Não é segredo que está a tornar-se cada vez mais aparente a cada dia que passa. Um inquérito online no "Mobilitéitsplang fir muer", apresentado em fevereiro passado pela comuna da Cidade do Luxemburgo, mostrou o que os utilizadores têm a dizer sobre o tema. O Luxemburger Wort dispõe, agora, dos resultados detalhados deste inquérito.

Números-chave do inquérito 8.482 pessoas participaram no inquérito sobre a mobilidade na capital entre meados de outubro e meados de novembro de 2021, das quais 6.245 preencheram na íntegra o questionário online; 46% dos participantes vivem na capital, 54% não são residentes. Destes últimos, 36% vivem no estrangeiro, 35% vivem a mais de 10km da capital e 29% vivem na vizinhança imediata, ou seja, a menos de 10km da cidade. 55% dos participantes têm entre 25 e 44 anos, 36% entre 45 e 64 anos. 51% são mulheres.

Os números podem ser interpretados de muitas maneiras, mas os factos são claros. Os condutores de automóveis e os motociclistas esperam que o seu veículo lhes permita ser independentes (68%) e viajar mais rapidamente (55%) na cidade, o que os leva a utilizar o seu veículo individual.

A maioria deles (59%) considera que a cidade lhes permite chegar a todo o lado sem desvios. Para 42%, este é o caso mais frequente, para 17% isto acontece sempre. A ideia é menos consensual quando se trata de saber como chegam ao seu destino. No momento em que é mais importante para a maioria das pessoas, durante a hora de ponta, 87% fazem o seu caminho com dificuldades. Apenas 2% classificam positivamente o seu percurso. E apenas 28% estão satisfeitos com as condições de estacionamento.

Luxemburgo é o país da UE com mais carros por pessoa Segundo os dados revelados esta quarta-feira, pelo Eurostat, contribuem para esta posição cimeira do Luxemburgo não apenas os residentes, mas os trabalhadores transfronteiriços que utilizam carros com matrícula do Grão-Ducado.

Bicicleta e transportes públicos são opções

Isto já foi realçado quando os números foram apresentados no conselho municipal em fevereiro. No entanto, um aspeto que na altura foi um pouco negligenciado é digno de nota: 38% dos participantes no inquérito responderam sim, sem reservas, sobre se poderiam imaginar-se a abandonar parcialmente as viagens de carro na cidade no futuro. Por outro lado, 27% disse que não. Além disso, 11% não possuem um carro. E 24% não excluem esta possibilidade.

São estes últimos que revelam o verdadeiro potencial de um futuro plano de mobilidade para a capital. De facto, 67,37% deles abdicariam certamente dos seus meios de transporte motorizados individuais em favor dos transportes públicos, se fossem criadas as condições para tal mudança. 46,85% gostaria de ver melhores serviços de autocarros, tram e comboios. 14,89% associam a mudança de modo de transporte a uma maior velocidade e prioridade para o transporte público. E 5,64% pedem por melhorias na sua fiabilidade.

Mudar para a bicicleta é também uma opção para muitas pessoas que ainda utilizam o seu carro - se as condições forem reunidas. Para 5,22% dos inquiridos, a mudança para a bicicleta é dificultada pela falta de segurança e para 4,45% por outros obstáculos que devem ser removidos.

Outros 5,12% estariam dispostos a abandonar o carro na cidade se houvesse melhorias no fornecimento de transporte motorizado, por exemplo, sob a forma de parkings-relais ou de partilha de carros. Além disso, 1,55% dos inquiridos consideraram que a melhoria das infraestruturas para circulação de peões seria muito positiva.

Melhorar as infraestruturas dos transportes

Tram deverá chegar a mais três áreas da capital Os peritos têm até ao outono para propor opções para estender a rede por Strassen, Kirchberg e Hollerich.

Tudo isto mostra que um total de 58% dos participantes no inquérito estariam dispostos a desistir de pelo menos algumas viagens de carro na cidade. Para mais de 20% deles, a condição prévia é que a capital melhore as suas infraestruturas de transportes públicos e as ciclovias. Uma mensagem clara para os responsáveis pelo novo plano de mobilidade para a cidade do Luxemburgo.

No entanto, a única forma de alcançar este objetivo é redistribuir o espaço de transporte, tal como previsto no plano nacional de mobilidade para 2035. Uma melhoria na oferta de transportes públicos e outras formas de mobilidade permitiria, de facto, reduzir consideravelmente o volume do tráfego motorizado individual, como confirma o inquérito. Isto também beneficiaria os 26% dos inquiridos que não querem desistir das suas viagens de carro.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

