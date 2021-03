A autarquia da cidade do Luxemburgo juntou-se à lista de comunas que está a oferecer transporte gratuito para os centros de vacinação.

Capital junta-se à lista de comunas que oferece transporte gratuito para os centros de vacinação

Diana ALVES

Numa nota divulgada no seu site oficial, a comuna indica que os moradores da capital que tenham sido convocados para tomar a vacina no âmbito da segunda fase do plano de vacinação poderão recorrer a um serviço de transporte entre o seu domicílio e o centro de vacinação instalado no Hall Victor Hugo, em Limpertsberg.

Para poderem usufruir do serviço, os interessados devem reservar o transporte com pelo menos 24 horas de antecedência, através do número de telefone 4796-2975 (contactável de segunda-feira a sábado, entre as 08:00 e as 18:00). A autarquia indica que o serviço será disponibilizado também ao longo da terceira fase de vacinação.

São já várias as comunas que oferecem aos seus residentes um serviço de transporte gratuito até aos centros onde a vacina contra a covid-19 é administrada. Esch-sur-Alzette, Walferdange, Bettembourg, Mamer, Diekirch e cidade do Luxemburgo são algumas delas. Ettelbruck, por exemplo, colocou em prática um serviço de táxi a preço reduzido (cinco euros) destinado às pessoas com mais de 75 anos.

Note-se que o Grão-Ducado está na segunda de seis fases do seu plano de vacinação. Esta segunda etapa está dividida nas fases 2a e 2b. Em causa estão as pessoas consideradas “altamente vulneráveis” devido à idade (pessoas a partir dos 75 anos) ou devido ao seu estado de saúde (pessoas com trissomia 21, doentes oncológicos, entre outras).

Enviados os primeiros convites para vacinação abaixo dos 65 anos

Entretanto, o Ministério da Saúde anunciou o arranque, em simultâneo, da quinta fase do plano de vacinação, sendo que em causa estão apenas as pessoas com menos de 65 anos (a começar pelas mais velhas), que serão vacinadas com o fármaco da AstraZeneca.

Neste momento, existem no país quatro centros de vacinação: na cidade do Luxemburgo (Hall Victor Hugo, Limpertsberg), Esch-sur-Alzette (n° 30, Avenue des Hauts-Fourneaux), Ettelbruck (Hall des Sports CHNP) e Mondorf (Chalet des scouts Badboeschelchen).



