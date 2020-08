A autarquia comprou vales a cerca de mil estabelecimentos comerciais da capital, no valor de 1,086 milhões de euros.

Luxemburgo 2 min.

Capital já abriu concurso para oferecer 16 mil vales de compras de 50 euros

Diana ALVES A autarquia comprou vales a cerca de mil estabelecimentos comerciais da capital, no valor de 1,086 milhões de euros.

A cidade do Luxemburgo já abriu o concurso para oferecer – a residentes e não residentes – mais de 16 mil vales de compras de 50 euros. A autarquia comprou vales a cerca de mil estabelecimentos comerciais da capital, no valor de 1,086 milhões de euros.

Recorde-se que esta foi uma das medidas tomadas pela autarquia da capital para apoiar o setor do comércio, fortemente atingido pela pandemia da covid-19. No total, e após um apelo a projetos, a comuna comprou 21.720 vales de compras, de 50 euros cada, a estabelecimentos dos setores da Horeca, comércio de retalho e outros comércios.

Cerca de 5.500 cupões foram entregues à Direção dos Assuntos Sociais da cidade do Luxemburgo para serem distribuídos por pessoas com dificuldades financeiras. Assim, restam agora 16.411 vouchers, cuja distribuição será feita nas próximas semanas, mediante vários concursos.

Dudelange atribui 300 mil euros em vales de compras A comuna de Dudelange decidiu atribuir 300 mil euros em vales de compras aos seus residentes, com o objetivo de apoiar o comércio local.

Os interessados poderão participar de quatro formas, por correio e também através da Internet. Por correio, há duas opções. Uma diz respeito à brochura que será enviada até ao final do mês a todos os agregados familiares com a lista dos 1.086 comércios onde os vales de compras poderão ser usados. Para participar desta forma, basta reenviar à autarquia o cupão de resposta, pré-pago, incluído na brochura. Dois sorteios, agendados para setembro, ditarão os vencedores.

A segunda opção prende-se com postais, também pré-pagos, que serão distribuídos pela comuna, sem aviso prévio, em eventos organizados pela capital, entre meados de agosto e meados de setembro. As datas e momentos em que essa distribuição será feita não serão comunicados previamente, podendo tratar-se, por exemplo, do ‘vide-grenier’, dos mercados bissemanais ou da ‘braderie’.

Luxemburgo. Residentes já utilizaram 12 mil vouchers de turismo Os habitantes estão a preferir o norte do país para gastar os vales de 50 euros oferecidos pelo Ministério do Turismo.

Quanto à Internet, os interessados poderão participar de duas formas, até ao dia 1 de outubro. Uma das opções passa por preencher e enviar o formulário online, disponível no site da comuna, em vdl.lu. Todas as semanas, serão sorteados vencedores, sendo dada prioridade a quem ainda não ganhou. Os internautas poderão ainda habilitar-se a ganhar um vale de compras através das redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram). Vários desafios serão lançados semanalmente nas páginas oficiais da cidade do Luxemburgo e os vencedores serão sorteados semanalmente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.