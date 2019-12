Além dos mapas em três dimensões, a aplicação que está disponível em todas as plataformas mostra o trânsito da capital em tempo real.

"Capital inteligente". Luxemburgo já tem aplicação em 3D

Disponível desde esta segunda-feira, tanto em smartphones como em tablets, a aplicação gratuita foi pensada para "facilitar o dia-a-dia na capital", como explica o deputado e primeiro vereador Serge Wilmes, do CSV.

Já é possível aceder aos mapas do Luxemburgo em três dimensões. Além disso há uma nova gama de informações sobre a mobilidade na cidade. A partir de agora os condutores vão saber onde e quando estão os acessos cortados pelas obras e a intensidade do trânsito. Quem prefere deslocar-se de autocarro vai ter acesso, em tempo real, às partidas e chegadas dos autocarros. Tal como a mobiliteit, a nova aplicação também disponibiliza os horários e as respetivas alterações.

A nova ferramenta tecnológica permite "responder a todas as perguntas que nos fazemos diariamente". No total, há 5 mil novos conteúdos, disponíveis em "Arte e Cultura", "Ambiente", "Mobilidade" ou "Viver na Cidade".