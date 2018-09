A cidade do Luxemburgo gasta entre 30.000 e 40.000 euros por ano para retirar pastilhas elásticas do chão, de acordo com a revista ECOlogique da capital.

Capital gasta mais de 30.000 euros por ano para retirar pastilhas elásticas do chão

Este é um dos dados que aparece em destaque na campanha de sensibilização do Ministério do Desenvolvimento Sustentável sobre a poluição da via pública, que coloca a tónica nas beatas e pastilhas elásticas atiradas para o chão.



Além das repercussões negativas para o ambiente, o ministério lembra que deitar lixo para o chão pode dar multas de 49 a 250 euros. De uma forma geral, a remoção do lixo e a limpeza da via pública representam um custo de 1,2 milhões de euros por ano para a Administração de Pontes e Estradas.



O ministério indica ainda que é sobretudo ao longo das estradas, recintos desportivos ou nos parques que se encontra a maioria do lixo. Embalagens de fast-food e latas são alguns dos resíduos mais frequentes, embora o caixote do lixo esteja a poucos metros de distância.