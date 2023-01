Já Lisboa ocupa o 75° lugar do ranking das cidades com menor índice de criminalidade.

Segurança

Capital do Luxemburgo em 69° lugar entre as cidades mais seguras do mundo

Henrique DE BURGO

A Cidade do Luxemburgo faz parte do 'top 100' das cidades mais seguras do mundo. Segundo um recente estudo do portal Numbeo, que compara as diferentes estatísticas e padrões de vida de cidades à volta do mundo, a capital do Grão-Ducado aparece em 69° lugar de um total de 416 cidades.

A Cidade do Luxemburgo apresenta uma classificação de segurança de 71,3 pontos e uma taxa de criminalidade de 28,7 pontos, à frente de cidades como Singapura, Genebra, Madrid ou Lisboa, com a capital portuguesa a ocupar o 75° lugar do ranking das cidades com menor índice de criminalidade.

O estudo teve em conta fatores como custo de vida, trabalho desempenhado, amizades na cidade ou distância de casa.

No 'top 10', Abu Dhabi, (Emirados Árabes Unidos), Doha (Catar), Taipé (Taiwan) são as cidades com menos crimes.

Pelo contrário, Caracas (Venezuela), Pretória (África do Sul) e Durban (África do Sul) são as cidades menos seguras do mundo.

