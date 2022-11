As aulas vão decorrer no espaço do antigo matadouro, em Hollerich (5, rue de l'Abattoir), a 12 e 13 de novembro.

Mobilidade

Capital. Cursos de bicicleta para crianças e adultos no próximo fim de semana

A comuna da Cidade do Luxemburgo volta a organizar mais uma sessão de cursos de bicicleta, desta vez para miúdos e graúdos, no fim de semana 12 e 13 de novembro.



As aulas vão decorrer no espaço do antigo matadouro, em Hollerich (5, rue de l'Abattoir), das 14h e às 16h para crianças e das 15h às 17h para adolescentes.

Para os adultos, as aulas são de bicicleta elétrica, entre as 17h e as 19h, sendo que estes devem levar as suas bicicletas elétricas.

Os cursos são gratuitos e contam com a parceria de várias associações.

