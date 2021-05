Segundo a comuna da Cidade do Luxemburgo, este serviço conta com cerca de 18 mil utilizadores.

Capital conta com mais duas estações e 50 bicicletas elétricas Vel’oh

Henrique DE BURGO

A Cidade do Luxemburgo conta com mais duas estações do serviço de bicicletas elétricas “Vel’oh!”. A nova estação “Serra”, junto à LuxExpo, em Kirchberg, vai ter terminais para 30 bicicletas e o “Campus Cents” (rue Léon Kauffman) para outras 20 bicicletas.

Com a inauguração feita na quarta-feira, a rede “Vel’oh!” soma agora um total de 900 veículos de duas rodas em 98 estações nos bairros da capital e nas comunas vizinhas de Hesperange, Bertrange e Strassen.

Outra novidade é a mudança da estação "Europaparlament" (20 terminais), que vai ser transferida, na próxima semana, da rue Hammes para a avenida John F. Kennedy, em Kirchberg.

