Terceira manifestação contra a guerra será neste sábado

Entrevista com ministra da Integração "Temos que lutar contra todas as formas de racismo e discriminação"

Apostar na educação para a diversidade e na integração são as propostas do governo luxemburguês para acabar com a discriminação no acesso ao trabalho, habitação e escola. Em resposta ao inquérito sobre racismo, a ministra da Integração, Família e Grande Região diz que “ter consciência do problema” já é meio caminho andado. Mas “que ainda há muita coisa a fazer”.