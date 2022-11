Ao todo, vai haver uma redução de 19 para seis horas diárias de iluminação, para fazer face à crise energética. No mesmo sentido, contam-se menos 265 decorações natalícias.

Época natalícia

Capital com luzes de Natal só até às 23h

As tradicionais animações de Natal da Cidade do Luxemburgo vão ter lugar entre 18 de novembro e 8 de janeiro de 2023. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela autarquia da capital, que vai cumprir a promessa de reduzir o consumo de energia.

As luzes de Natal que enfeitam as ruas e praças da capital vão estar acesas todos os dias, entre 16h30 e as 23h, exceto nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro, quando a iluminação vai permanecer acesa até à 1h da noite.

Luxemburgo. Inverno sem pistas de gelo e iluminações tradicionais de natal Muitas comunas do Luxemburgo pretendem renunciar aos ringues de patinagem neste inverno. A iluminação pública noturna também está em debate. Saiba quais são as medidas de poupança em discussão na sua comuna.

Ao todo, vai haver uma redução de 19 para seis horas diárias de iluminação, para fazer face à crise energética. No mesmo sentido, contam-se menos 265 decorações.

Entre as animações de Natal mais concorridas, e que poderão ser visitadas este ano, estão o Mercado de Natal, na Place d'Armes, o Mercado de Inverno, na Place de la Constitution, o Mercado de São Nicolau, na Place de Paris, ou o Parque de Inverno, no Kinnekswiss.

Haverá ainda árvores de Natal com mais de dez metros de altura, roda gigante, trampolins, chalés com vinho quente e guloseimas, concertos e vários eventos.



