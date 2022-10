Para facilitar a vida a quem tem planos para sair esta segunda-feira, o City Night Bus da cidade do Luxemburgo vai circular.

Capital. City Night Bus vai circular nesta noite de Halloween

De acordo com a autarquia da capital, “o serviço de autocarro noturno gratuito da cidade vai circular excecionalmente na noite de segunda-feira, 31 de outubro, para terça-feira, dia 1 de novembro, no âmbito das festividades de Halloween”. Os horários serão os mesmos do fim de semana.



O serviço tem sete linhas. A CN1, que liga os bairros da ‘ville-haute’, Hollerich, Gare, Clausen, Neudorf e Cents e para nos parques de estacionamento do Glacis e do Bouillon circula com uma cadência de 10 a 15 minutos, entre as 21h30 e as 03h30. As restantes linhas funcionam entre as 00h30 e as 03h30, com os autocarros a passarem de meia em meia hora.

Os horários e trajetos podem ser consultados online.

