A propósito do Dia Mundial da Água, a comuna apresentou os principais factos e números sobre o consumo de água.

Capital. Cada residente consome 161 litros de água por dia

David THINNES

Esta quarta-feira assinala-se o Dia Mundial da Água. A comuna da Cidade do Luxemburgo aproveitou o pretexto para inaugurar a nova estação de bombeamento em Cessange, na segunda-feira, onde foi feito o balanço do serviço de água da capital. Eis algumas principais perguntas e respostas relacionadas com este recurso natural.

De onde vem a água?

A cidade do Luxemburgo obtém a sua água potável em parte do lago da barragem (36,3%) e o resto de várias fontes.

Seis zonas diferentes, localizadas a menos de dez quilómetros da capital, abastecem as estações de bombeamento om água proveniente dos lençóis freáticos. Estas fontes situam-se em Kopstal, Mellebach e Siweburen, Glaasburen e Dommeldange, Birelergronn, Pulvermühle e Tubishaff. Um terço da água potável da capital provém do Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre (Sebes) em Esch-sur-Sûre.

Das estações de bombeamento, a água é transportada para um dos sete reservatórios e três torres de água. Outra torre de água está atualmente a ser construída em Kirchberg.

Assim, existem dez áreas de abastecimento diferentes espalhadas pelo território da capital. Por exemplo, partes do Ban de Gasperich, da Cloche d'Or e Gasperich são "fornecidas" a 50% pelo reservatório de Cessange (Tubishaff) e a 50% pela Sebes.

Na segunda-feira, a estação de bombeamento e tratamento de Cessange foi reaberta. Em 2015, o terreno tinha sido perfurado a uma profundidade de 143 metros e constatou-se que a qualidade da água era boa. A torre de água que está ali existe desde 1933.

Qual é o consumo?

"Conseguimos sensibilizar os cidadãos da Cidade do Luxemburgo para a importância de utilizar a água potável com contenção", explica a burgomestre Lydie Polfer (DP).

Entre 2012 e 2022, o número de habitantes da capital aumentou em 32%, de 100.390 para cerca de 133.000. Ao mesmo tempo, o consumo total de água potável aumentou em 7,5%.

Em média, o consumo por habitante é de 161 litros por dia. Em 2012, este valor era de 196 litros por dia. No entanto, este cálculo não tem em conta apenas o consumo dos habitantes, mas também o das indústrias, escritórios, escolas, piscinas e outras infraestruturas localizadas no território. Em 2022, o consumo total de água potável na capital era de 8.096.126 metros cúbicos.

Como é que a água chega às casas?

A extensão da rede é de 442.000 metros, ou seja, 442 quilómetros. De acordo com o relatório do Serviço de Águas de 2022, 30% das condutas de água têm até nove anos e 11% têm mais de 40 anos.

No ano passado, 7,4 quilómetros de condutas foram substituídos e 2,8 quilómetros de tubos foram colocados.

Simone Beissel (DP), a vereadora responsável, revelou na segunda-feira que já não existem condutas de chumbo no território da Cidade do Luxemburgo. A maioria das condutas (85%) é feita de ferro fundido dúctil.

A nova torre de água deverá ter 50 metros de altura Imagem: Temperaturas Extremas Arquitectos, Simon-Christiansen & Associés

Nova torre de água em Kirchberg

Dentro de 10 a 15 anos, mais de 10.000 pessoas viverão em Kirchberg, nas áreas de Laangfur e Kuebebierg, Uma nova torre de água, que está em construção desde outubro de 2021, será necessária. Segundo Simone Beisse, as obras deverão estar concluídas em novembro deste ano.

O projeto vai nascer na Pierre Frieden Boulevard e foi apresentado em junho de 2016. Ao longo dos anos, a construção ficou cada vez mais cara. Há sete anos, a verba era de cinco milhões de euros, agora é de 11,14 milhões de euros.

Há ninhos de aves integrados no edifício, que está localizado numa área Natura 2000. A madeira local também está a ser utilizada para a construção. Os dois reservatórios têm uma capacidade de 1.000 metros cúbicos e a água provém da fonte e da estação de bombeamento de Glaasburen e das Sebes.

Dicas da comuna para poupar água Tomar um duche em vez de um banho. Não deixe a água a correr enquanto lava as mãos, os dentes ou faz a barba. Ligue as máquinas de lavar loiça e de lavar roupa apenas quando estiverem cheias. Se lavar a louça à mão, não deixe a água a correr, mas utilize ambos os compartimentos do lava-loiças.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

