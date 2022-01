Segundo as autoridades, não houve incidentes graves a relatar.

Luxemburgo 5

Protestos

Capital. 250 pessoas saíram à rua para protestar contra medidas sanitárias

Ana Patrícia CARDOSO Segundo as autoridades, não houve incidentes graves a relatar.

Como já tinha sido avançado pela burgomestre da Cidade do Luxemburo, Lydie Polfer, realizaram-se duas manifestações neste sábado contra as restrições sanitárias em vigor no Grão-Ducado.

O perímetro para a circulação dos manifestantes continua a ser limitado entre o Glacis e a Place d l'Europe, e a polícia reforçou a presença para garantir que este era cumprido.

5 Gut 300 Protestler haben sich auf dem Glacis eingefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Foto: Laurent Blum

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Gut 300 Protestler haben sich auf dem Glacis eingefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Foto: Laurent Blum Die Demonstration am Samstag verlief weitgehend friedlich. Fotos: Laurent Blum Die Demonstration am Samstag verlief weitgehend friedlich. Fotos: Laurent Blum Die Demonstration am Samstag verlief weitgehend friedlich. Fotos: Laurent Blum Die Demonstration am Samstag verlief weitgehend friedlich. Fotos: Laurent Blum

De acordo com o relatório da autoridades, às 14h20 uma multidão de aproximadamente 200 pessoas seguiu pelo percurso acompanhado dos agentes da autoridade. Grupo dissolveu-se por volta das 17h.

Um segundo ajuntamento de cerca de 50 pessoas permaneceu estático perto da rotunda Schuman e dispersou também por volta das 17 horas.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Em geral, as duas manifestações aconteceram de forma pacífica e sem incidentes. Não houve outras reuniões não autorizadas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.