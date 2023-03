A forte queda de neve em algumas partes do país está a dificultar a circulação rodoviária esta quarta-feira.

Caos nas estradas luxemburguesas devido à neve

O arranque desta quarta-feira foi de pesadelo para os condutores no Luxemburgo. A neve, que formou uma camada de vários centímetros em algumas partes do país, tornou as condições de tráfego particularmente difíceis.



Ao final da manhã, o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) avisou que as baixas temperaturas e a neve em alguns locais ainda podem gerar dificuldades nas estradas ao longo do dia. Os motoristas devem, assim, cuidado redobrado nas estradas.

A queda de neve causou numerosos acidentes de manhã. Na CR106 entre Schouweiler e Dahlem, uma pessoa ficou ferida por volta das 7h numa colisão entre um autocarro e um carro.

Trânsito condicionado

Em Belvaux, um pouco mais tarde, um camião e um carro colidiram na rue de la Gare. Já na capital, em Belair, um motociclista teve um aidente na rue Maréchal Foch e ficou ferido.

Em Hoscheid, um acidente de viação causou também um ferido. Na CR309, perto de Hareler-Poteau, um motociclista sofreu um acidente. Na CR120A, um carro capotou entre Schoos e Fischbach, causando um ferido.

Ao final da manhã, várias estradas continuavam bloqueadas, devido a acidentes e neve. O trânsito poderá estar condicionado até ao final do dia, pelo que poderá acompanhar as atualizações ao minuto nas estradas do país no site do ACL.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

