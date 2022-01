Segundo o Partido Liberal há formulários que chegam quando o isolamento do infetado em causa já está prestes a terminar.

Caos nas equipas de rastreamento de casos

Susy MARTINS Segundo dois deputados do Partido Liberal (DP) há atrasos consideráveis no envio de prescrições de isolamento bem como para a realização de testes PCR.

O aumento elevado dos novos casos de infeção por covid-19 no Grão-Ducado estão a sobrecarregar as equipas de rastreamento (contact tracing). Os deputados do partido liberal (DP), Carole Hartmann e Gusty Graas, dão conta disso mesmo e questionaram a ministra da Saúde de forma urgente sobre os atrasos de quem espera por um contacto destas equipas para obter as documentações necessárias relativas a isolamentos e quarentenas.

Segundo estes deputados, há atrasos consideráveis no envio de prescrições de isolamento e de quarentena, bem como para a realização de testes PCR. E pedem mais ação ao Ministério da Saúde para remediar a situação, numa altura em que a quarta vaga de infeções está a atingir números nunca vistos.

De acordo com as informações dos deputados, o atraso pode chegar a uma semana, sendo que quando os formulários chegam quando o isolamento do infetado em causa já está prestes a terminar.

Hartmann e Graas acrescentam ainda que em muitos casos as datas estipuladas nos documentos não coincidem com a realidade. Uma situação que está a levar alguns ao desespero, porque precisam dos documentos para apresentar ao empregador ou à escola. Segundo o DP há ainda queixas de que a linha telefónica de apoio raramente está acessível.

