Cantinas das empresas também fecham. E-mail que andou a circular é falso

Tal como cafés e restaurantes, as cantinas das empresas, incluindo as dos hospitais, também ficarão fechadas ao público até 15 de dezembro, no âmbito das medidas de luta contra a covid-19. O esclarecimento está num comunicado do Ministério da Saúde, divulgado esta quinta-feira de manhã, e que surge depois de o assunto ter sido trazido para debate na sessão pública de quarta-feira, no Parlamento.

De acordo com o ministério, os deputados fizeram referência a um alegado e-mail da tutela da Saúde sobre o funcionamento das cantinas das empresas. Segundo os esclarecimentos prestados esta quinta, o documento não teve origem nem no Ministério da Saúde, nem na Direção da Saúde. Embora o ministério não revele o conteúdo exato da comunicação, pressupõe-se que contivesse informações erradas sobre o funcionamento das cantinas.

Para evitar mal-entendidos, o ministério precisa agora que as cantinas das empresas estão sujeitas às mesmas regras em vigor no setor da restauração até 15 de dezembro. Isto é, ficam apenas autorizadas a propor aos clientes os serviços de entrega ao domicílio e de take away.

Note-se que, ao contrário dos restaurantes e das cantinas das empresas, as cantinas escolares e cafetarias nas escolas do ensino secundário podem continuar abertas, respeitando as medidas sanitárias. Tendo em conta que as mesas das cantinas estão limitadas a quatro pessoas, os alunos poderão pedir take away e almoçar nas salas de aula destinadas a esse efeito. O número de alunos que pode almoçar numa mesma sala está limitado a dez.

