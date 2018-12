O ministro da Educação luxemburguês respondeu ontem à noite à pergunta parlamentar por parte do deputado do ADR Fernand Kartheiser, considerada homofóbica por várias figuras da política luxemburguesa. Na resposta, dada na sua conta de Twitter, Claude Meisch cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada há 70 anos pelas Nações Unidas.

"Canguru gay": Ministro da Educação responde a Kartheiser nas redes sociais

O ministro da Educação luxemburguês respondeu ontem à noite à pergunta parlamentar por parte do deputado do ADR Fernand Kartheiser, considerada homofóbica por várias figuras da política luxemburguesa. Na resposta, dada na sua conta de Twitter, Claude Meisch cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada há 70 anos pelas Nações Unidas.

O ministro da Educação luxemburguês respondeu ontem à noite na rede social Twitter, à pergunta parlamentar do deputado do ADR Fernand Kartheiser, a propósito de uma peça de teatro infantil com um canguru homossexual. A questão de Kartheiser causou alguma revolta nas redes sociais por ser considerada homofóbica. A 3 de dezembro, o deputado do ADR apresentou uma questão parlamentar em que critica uma peça de teatro infantil com um canguru homossexual: "Um Canguru Como Tu" ["Ein Känguru wie Du", na versão original em alemão].



Na resposta, dada na sua conta de Twitter, Claude Meisch, cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada há 70 anos pelas Nações Unidas e junta-se às vozes da política luxemburguesa que consideram o gesto de Fernand Kartheiser homofóbico, como a ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, a eurodeputada ecologista Tilly Metz (Déi Gréng) e o deputado socialista Marc Angel (LSAP) (na notícia relacionada, em baixo).



Políticos luxemburgueses defendem "canguru gay" após críticas do ADR O deputado Fernand Kartheiser, do ADR, apresentou uma questão parlamentar em que critica uma peça de teatro infantil com um canguru homossexual. A reação não se fez esperar: no Facebook, vários políticos luxemburgueses, incluindo a ministra da Família, estão a mudar a foto de perfil para uma imagem com a bandeira da comunidade LGBT e a silhueta de um canguru.

A mensagem do ministro da Educação no Twitter é acompanhada por um emoji de um canguru. Em concreto, Claude Meisch cita o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos." "E se todas as pessoas são iguais, o mesmo é verdade para as famílias, quer se trate de uma família natural ou não natural, são apenas famílias".



Na resposta na carta, que também acompanha o tweet, o ministro salienta os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que se celebram este ano "um texto nascido após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, e o assassínio sistemático de pessoas sob o pretexto de que eram diferentes, por causa da sua religião, das suas opiniões políticas ou da sua orientação sexual. Nas próximas semanas e meses, alunas e alunos receberão uma cópia da Declaração Universal dos Direitos do Homem, não apenas para lembrá-los do desastre que a ideologia da exclusão e da discriminação criou, mas também para lhes explicar o quão importante é opormo-nos a provocações, como aquela que está [dirigindo-se a Kartheiser] a tentar trazer para a praça pública", acusa Meisch.

"É neste contexto que se insere o projeto "Ein Känguruh wie Du". Consiste em lutar contra os estereótipos, clichés, intolerância e contra a exclusão. Pretende carregar valores como o da amizade, uma amizade que não conhece limites, sejam eles de ordem religiosa, ideias políticas divergentes ou de orientação sexual", refere.

🦘“All Mënsche gi fräi gebuer, mat gläicher Dignitéit a mat deene selwechte Rechter”

A well all Mënsche gläich sinn, sinn och all Famillje gläich. Et ka weder eng natierlech nach eng onnatierlech Famill ginn. Et gëtt just Familljen. pic.twitter.com/dx028Ox7EQ — Claude Meisch (@MeischClaude) 7 December 2018





