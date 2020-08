O ministro da Habitação, Henri Kox, adianta que, depois de finalizado o dossier, há ainda um prazo suplementar de 15 dias até ao pagamento do subsídio.

Candidatos ao subsídio de arrendamento podem esperar mais de 100 dias pela resposta

Diana ALVES O ministro da Habitação, Henri Kox, adianta que, depois de finalizado o dossier, há ainda um prazo suplementar de 15 dias até ao pagamento do subsídio.

É o pior dos cenários, mas pode acontecer. Os candidatos ao subsídio de arrendamento – um apoio à habitação destinado aos agregados mais carenciados – podem esperar mais de 100 dias pela resposta do ministério.

Segundo dados do ministro da Habitação, Henri Kox, o tratamento de 6,41% das candidaturas dura mais de 100 dias.

No entanto, a esmagadora maioria dos processos (71,16%) é tratada nos 50 dias que se seguem à apresentação do pedido.

Por outro lado, 22,27% dos candidatos podem ter de esperar entre 50 a 100 dias pela decisão do ministério.

Na resposta a uma questão do deputado socialista Yves Cruchten, o ministro da Habitação adianta que, depois de finalizado o dossier, há ainda um prazo suplementar de 15 dias até ao pagamento do subsídio, visto que as transferências são feitas uma vez por mês.

Note-se que o beneficiários do subsídio de arrendamento podem receber entre 134 e 294 euros por mês, dependendo do rendimento mensal do agregado familiar.

Os montantes servem para ajudar a pagar a renda da casa.

Para ter direito a este apoio, o rendimento de uma pessoa a morar sozinha, por exemplo, não pode ultrapassar os 2.650 euros por mês. Já no caso de uma família com dois filhos, o limite é de 5.500 euros mensais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.